Минздрав отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций

Минздрав на фоне COVID-19 отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций, сообщает БЕЛТА.

Каждая страна инициировала меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19 и снижение отрицательного воздействия вспышки пандемии на системы здравоохранения. Для минимизации рисков Минздрав Беларуси принял решение о введении ограничений на некоторые услуги системы здравоохранения, в том числе на плановую вакцинацию детского и взрослого населения.

— Несмотря на такую временную меру, каждый человек должен понимать необходимость сохранить достигнутые в нашей стране высокие уровни популяционного иммунитета против вакциноуправляемых инфекций. Для этого крайне важна индивидуальная и социальная ответственность в отношении плановой вакцинации после снятия ограничений, — отметили в пресс-службе.

Масштабное и стремительное развитие пандемии COVID-19 — инфекционного заболевания, арсенал борьбы с которым в настоящее время не располагает вакцинами, — продемонстрировало важность и неоспоримость вакцинации как самого эффективного способа профилактики инфекционных заболеваний.

Прививки позволили добиться значительных успехов в борьбе со многими заболеваниями. Ликвидирована натуральная оспа, значительно снизилось количество случаев кори, краснухи, дифтерии, столбняка, генерализованных форм туберкулеза, острого вирусного гепатита В у детей.

Беларусь участвует в программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита, элиминации кори, краснухи. На протяжении длительного времени в стране поддерживается оптимальный уровень вакцинации населения, что позволяет предупредить массовое распространение возбудителей в случае их завоза из других стран.

Беларусь традиционно присоединилась к Европейской неделе иммунизации (ЕНИ), которая проходит с 20 по 26 апреля. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-19 все мероприятия, посвященные ЕНИ, будут сведены к онлайн-кампании.

Поскольку 2020 год объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, ЕНИ станет очередной возможностью поблагодарить медсестер и акушерок за помощь в поддержании здоровья населения, в том числе путем иммунизации. Медицинские сестры и акушерки, работая на всех уровнях систем здравоохранения, играют важную роль в информировании и консультировании родителей об иммунизации. Их работа имеет решающее значение для обеспечения безопасности и высокого уровня процедуры вакцинации.