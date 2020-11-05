Со средствами индивидуальной защиты в стране проблем давно нет. Маски любого фасона и цвета можно купить чуть ли не на каждом шагу: и в аптеках, и в продуктовых магазинах, и даже на заправках. Но лишними они не бывают, особенно в разгар второй волны коронавируса – лишь бы люди носили. Свое производство СИЗ запустило предприятие Минздрава "Медтехноцентр" – сегодня в столице открыли первую линию по их пошиву. Маски и респираторы предназначены в первую очередь для медиков, но в перспективе они появятся в аптеках.
Олег Швед, директор "Медтехноцентра", рассказал, как появилась идея создания собственных масок:
– Еще весной мы обсуждали с Минздравом эту возможность: все-таки должно быть государственное предприятие, которое будет закрывать потребности в средствах защиты. При поддержке Минздрава мы закупили дорогостоящую линию по производству масок двух видов. На старте линия может производить порядка 25 000–30 000 масок в сутки, но мы намерены увеличить объем в два раза. Планируем обеспечить продукцией в первую очередь медучреждения и врачей. Но в перспективе маски могут появиться и в аптеках. Их стоимость будет варьироваться от 15 до 30 копеек в зависимости от материала, из которого маски изготовлены.
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Минздрав открыл в Минске первую собственную линию по пошиву масок и респираторов
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ