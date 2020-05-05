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Минздрав отчитался о расходовании средств, поступивших на благотворительные счета

Минздрав обновил информацию о расходовании пожертвований, поступивших на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава для борьбы с распространением COVID-19. Эта информация опубликована на официальном сайте ведомства.


Остаток средств на благотворительных счетах по состоянию на 4 мая: BYN 1 172 699, 94 и 171 309,32 евро.

С благотворительного счета в белорусских рублях с 25 марта по 4 мая перечислено УП «Белмедтехника» — BYN 4 226 829,92. Из них BYN 2 304 000 перечислены на закупку 3 миллионов медицинских масок. Специалистам Минска переданы 500 тысяч масок, Минской и Витебской областям — по 300 тысяч, Гродненской, Гомельской, Могилевской и Брестской — по 200 тысяч. Кроме того, 300 тысяч медицинских масок переданы в 17 РНПЦ, а остальные находятся в резерве. На оставшиеся средства приобретены экраны защитные стоматологические, респираторы фильтрующие, изделия санитарно-гигиенические, полумаски фильтрующие аэрозольные и так далее.

Также с благотворительного счета BYN 364 336 перечислено РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на производство и поставку диагностических наборов для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции, BYN 91 150 — РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на закупку лабораторного оборудования в лабораторию диагностики инфекции COVID-19. Кроме того, на реактивы для диагностики инфекции COVID-19 BYN 350 000 выделено для Национальной антидопинговой лаборатории.
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