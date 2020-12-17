В ведомстве рекомендуют отметить Новый год в кругу семьи, отказаться от шумных корпоративов и посещения различных заведений. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.
Он пояснил, что Минздрав совместно со Всемирным банком разработали информационную стратегию. В соответствии с ней пройдет акция под девизом «Новый год – домашний праздник».
– Мы призываем белорусов не посещать общественные места (рестораны, кафе, корпоративы), отказаться от визитов к родственникам, потому что есть определенный риск, особенно для пожилых людей с хроническими заболеваниями. Новый год – домашний праздник, – отметил главный санитарный врач.
Напомним, выход на плато по объему заболеваемости коронавирусом в республике ожидается к концу этого месяца. Такие показатели продержатся в стране несколько месяцев, затем ситуация улучшится.
Фото: mcc.by
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Минздрав: от новогодних корпоративов в этом году лучше отказаться
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