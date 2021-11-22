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Минздрав опроверг информацию о вспышке COVID-19 в ТЛЦ на белорусско-польской границе

Министерство здравоохранения Беларуси назвало фейковой информацию о том, что в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.


– На сегодняшний день в больнице Гродно находится только один беженец, у которого диагностирован COVID-19. Всего с начала осени по различным вопросам здоровья порядка ста беженцев обратились за медпомощью к врачам Гродненской области, – сказано в сообщении Минздрава. 

Сейчас в центре постоянно дежурят две бригады "скорой". 

В ведомстве также пояснили, что сейчас в больницах областного центра находятся три пациента, которые проживали в логистическом центре. У одного выявлена пневмония с коронавирусной инфекцией, двое других попали в больницы из-за обострения хронических болезней.

Фото из архива БЕЛТА
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