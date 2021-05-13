Минздрав: определен порядок проведения мероприятий по раннему вмешательству

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Отмечается, что мероприятия по раннему вмешательству направлены на выявление детей в возрасте до трех лет с нарушениями развития или риском появления таких нарушений, а также оказание таким детям медицинской и иной помощи для их оптимального развития, сохранения и восстановления их здоровья.В комплекс мероприятий включены, в частности, обучение членов семьи методам и приемам взаимодействия с ребенком с нарушениями развития, уходу за ним, стимуляции его развития, психологическая поддержка семей, имеющих детей, планирование, организация и оценка эффективности междисциплинарной реабилитационной (абилитационной) помощи детям.По инструкции в государственных организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, создаются центры раннего вмешательства (из расчета один центр на 15 тыс. детского населения в возрасте до 17 лет, проживающего на территории их обслуживания).Документом установлен также перечень медицинских показаний и противопоказаний для направления детей в такой центр.Постановление вступает в силу с 23 июля 2021 года.