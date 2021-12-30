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  2. Минздрав: около 3,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Минздрав: около 3,7 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Новой статистикой по ходу прививочной кампании против коронавируса в нашей стране поделились в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Архивное фото

Как уточнили в ведомстве, более 4 804 000 белорусов получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них свыше 3 685 000 человек прошли полный курс вакцинации. При этом отмечается, что 900 подростков в возрасте 12–17 лет получили одну дозу вакцины.

В процентном соотношении охват одной дозой вакцины составил 51,4% от общей численности населения Беларуси. Полным же курсом вакцинации охвачено 39,4% населения.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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