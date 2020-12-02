Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых необходима самоизоляция

С 3 декабря в список добавят 8 стран: Австрию, Азербайджан, Венгрию, Грецию, Грузию, Сербию, Турцию, Эстонию.Прибывшие из этих стран обязаны отправиться на десятидневную самоизоляцию с того дня, как прибыли в Беларусь.