Министерство здравоохранения обновило список стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19: по прибытии оттуда обязателен десятидневный карантин, сообщается в Telegram-канале Минздрава.
С 3 декабря в список добавят 8 стран: Австрию, Азербайджан, Венгрию, Грецию, Грузию, Сербию, Турцию, Эстонию.
Прибывшие из этих стран обязаны отправиться на десятидневную самоизоляцию с того дня, как прибыли в Беларусь.
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Минздрав обновил список стран, по прибытии из которых необходима самоизоляция
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ