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Минздрав обновил список лекарств, которые в Беларуси реализуют без рецепта

Постановлением Министерства здравоохранения № 120 от 8 ноября 2021 г. обновлен список лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу. 


Согласно нововведениям, теперь не нужен рецепт врача, чтобы приобрести отдельные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней щитовидной железы. Также в списке обозначены гормональные препараты, используемые для лечения заболеваний носа, глаз, в частности глаукомы. Но из него пропали лекарства и лекарственные формы, регистрация которых в Беларуси закончилась. 

Полный перечень лекарственных средств, для покупки которых не понадобится рецепт, размещен здесь.

Фото из архива БЕЛТА
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