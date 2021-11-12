Минздрав обновил список лекарств, которые в Беларуси реализуют без рецепта

Постановлением Министерства здравоохранения № 120 от 8 ноября 2021 г. обновлен список лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу.
Согласно нововведениям, теперь не нужен рецепт врача, чтобы приобрести отдельные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней щитовидной железы. Также в списке обозначены гормональные препараты, используемые для лечения заболеваний носа, глаз, в частности глаукомы. Но из него пропали лекарства и лекарственные формы, регистрация которых в Беларуси закончилась.
Полный перечень лекарственных средств, для покупки которых не понадобится рецепт, размещен здесь.
Фото из архива БЕЛТА