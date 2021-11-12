Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг

Министерство здравоохранения обновило предельные максимальные тарифы на ряд услуг. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 8 ноября 2021 года № 119, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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Этот документ вносит изменения в ряд ведомственных постановлений, регулирующих тарифы на некоторые медицинские услуги.
В частности, скорректированы предельные максимальные тарифы на услуги по лучевой и ультразвуковой диагностике, лабораторной диагностике, в том числе инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, на стоматологические услуги (ортопедические и зуботехнические) и на услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг.
Обновлены также предельные максимальные тарифы на услуги по медицинскому освидетельствованию состояния здоровья граждан для получения медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей годность к управлению автомобилями с ручным управлением.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.