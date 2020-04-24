Минздрав о ситуации в Витебске: на протяжении нескольких последних дней видим снижение уровня заболеваемости

В ведомстве отметили, что даже при повторных отрицательных тестах ко всем пневмониям относятся как к коронавирусным. Они ежедневно отслеживаются., — проинформировали в Минздраве.Согласно обнародованной сегодня Минздравом статистике, в Беларуси выздоровели и выписаны 1120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Общее число выявленных случаев с положительным тестом на коронавирусную инфекцию — 8773. В том числе в Брестской области — 339, Витебской — 1935, Гомельской460, Гродненской — 347, Могилевской — 396, Минской — 1206, в городе Минске — 4090.