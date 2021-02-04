На сегодняшний день ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые штаммы коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава.
Архивное фото
В ведомстве подчеркнули, что система быстрого выявления новых вариантов коронавируса имеет решающее значение при том, как меняется инфекция.
«В Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса (британский, южноамериканский, японский). На сегодняшний день белорусские ученые не выявили у лиц, прибывших в Беларусь, новые варианты вируса», – рассказали в Минздраве.
Опубликовано:
298
Минздрав: новых вариантов вируса SARS-CoV-2 в Беларуси не выявлено
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ