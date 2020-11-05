С 6 ноября в силу вступает Постановление Минздрава, которое разъясняет, кто подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие инфекции COVID-19. Подробностями поделились в пресс-службе министерства.
Если у человека есть эпидемиологический анамнез на возможность заражения коронавирусом и перечисленные симптомы – у него возьмут тест на коронавирус. О каких симптомах идет речь? Сухой кашель с небольшим количеством трудноотделяемой мокроты, ощущение сдавления и тяжесть в грудной клетке, одышка, лихорадка, слабость, нарушение вкуса и обоняния. Медики забьют тревогу, если у пациента есть боль или першение в горле, конъюнктивит, головная боль, диарея, сыпь, а также выявленные на КТ поражения легочной ткани с наличием «матового стекла».
Тест на коронавирус также сделают контактам первого уровня и детям до 10 лет, которые ходят в сад или школу (если они являются контактами второго уровня и у них есть один или несколько респираторных симптомов). Мазок для ПЦР-исследования возьмут и у тех, кого планируют госпитализировать в стационар для оказания плановой помощи, а также у медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Фото БЕЛТА
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Минздрав назвал симптомы, при которых пациенту сделают тест на COVID-19
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