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  2. Минздрав: на 100 тысяч населения у нас 38 аппаратов ИВЛ

Минздрав: на 100 тысяч населения у нас 38 аппаратов ИВЛ

Система здравоохранения продолжает работать на сдерживание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, рассказала в программе «Здорово здоровым быть!» на телеканале «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

— В первую очередь это госпитализация контактов первого уровня на 14 дней в наши медицинские учреждения и госпитализация контактов второго уровня отметила Елена Богдан.

Кроме того, поскольку для пневмоний, вызванных COVID-19, в обязательном порядке необходима кислородная поддержка, в Минздраве подсчитали количество точек подвода кислорода в учреждениях здравоохранения и где надо ввели дополнительные.

 Мы проанализировали все кислородное оборудование, зарезервировали дополнительное количество баллонов кислорода, объявили закупку кислородных канюлей, которые будут необходимы пояснила заместитель министра здравоохранения.

Также Минздрав дважды провел ревизию всего наркозно-дыхательного парка оборудования.

 На 100 тысяч населения у нас 38 таких аппаратов. Для сравнения: США, которые сегодня лидируют — там за 120 тысяч заболевших,  имеют всего 18. То есть в два раза меньше подытожила Елена Богдан.

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