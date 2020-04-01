Минздрав: на 100 тысяч населения у нас 38 аппаратов ИВЛ

Система здравоохранения продолжает работать на сдерживание распространения коронавирусной инфекции COVID-19, рассказала в программе «Здорово здоровым быть!» на телеканале «Беларусь 1» заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

— В первую очередь это госпитализация контактов первого уровня на 14 дней в наши медицинские учреждения и госпитализация контактов второго уровня, — отметила Елена Богдан.

Кроме того, поскольку для пневмоний, вызванных COVID-19, в обязательном порядке необходима кислородная поддержка, в Минздраве подсчитали количество точек подвода кислорода в учреждениях здравоохранения и где надо ввели дополнительные.

— Мы проанализировали все кислородное оборудование, зарезервировали дополнительное количество баллонов кислорода, объявили закупку кислородных канюлей, которые будут необходимы, — пояснила заместитель министра здравоохранения.

Также Минздрав дважды провел ревизию всего наркозно-дыхательного парка оборудования.

— На 100 тысяч населения у нас 38 таких аппаратов. Для сравнения: США, которые сегодня лидируют — там за 120 тысяч заболевших, — имеют всего 18. То есть в два раза меньше, — подытожила Елена Богдан.