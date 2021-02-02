Минздрав: мы нивелируем НДС на лекарства и медицинские изделия благодаря скидкам на разных этапах

– Минздрав ни в коем случае не может оставить вопрос повышения цен на лекарства и медицинские изделия без внимания. Ведь лекарственная безопасность страны – одно из важнейших направлений качества и доступности оказания медпомощи. Естественно, тема розничной торговли в аптечных сетях беспокоит население, поэтому мы предприняли определенные действия, чтобы нивелировать НДС и исключить необоснованное поднятие цен.
В первую очередь специалисты Минздрава проработали фармрынок – начиная от производителей и заканчивая розничной сетью. Дмитрий Пиневич провел личные встречи с представителями отечественных фармпроизводителей и дистрибьюторами, а также представителями крупных аптечных сетей.
– Мы нашли точки соприкосновения и увидели понимание со стороны фармбизнеса. Все выразили заинтересованность в том, чтобы решить проблему. Таким образом, производители лекарств на выходе должны предоставить на товар скидку 2 процента. Оптовые цены также должны снизиться на 2 процента, а розничные – на 5–6 процентов. Так мы нивелируем введение НДС , и индекс потребительских цен в размере 104,9 будет выполнен. Мы готовы к разговору и уверены, что необоснованного повышения цен не будет.
Кроме того, мы говорили с отечественными производителями по этому поводу. Да, цены на сырье повышаются, но предприятия должны искать возможности снижения затрат – это нормальная практика. Скажу честно, в отделе лицензирования у нас много запросов на открытие новых аптек, а значит – маржинальность очень высокая и розница имеет возможность сдержать цены.
Фото: БЕЛТА
МАРТ: Мы выбрали либеральную форму недопущения роста цен на лекарства и медизделия, но, если понадобится, можем перейти к более жестким мерам