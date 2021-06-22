Летом травмы получает каждый 10-й ребенок. Большинство – в результате несчастных случаев. Подробную информацию по этой теме предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что лето – это «самый травмоопасный для детей период». Привели и статистику: «Летом травмируется каждый 10-й ребенок. 80% несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице».
В Минздраве также перечислили самые распространенные несчастные случаи, которые приводят к детским травмам и даже летальным исходам. Список небольшой: ожоги, падения с высоты, утопления, отравления, поражения электрическим током и различные ДТП.
Что касается, причин, которые приводят к травмам детей, в министерстве заявили, что они типичны. Речь о неосторожном поведении ребенка дома и на улице, а также о недосмотре взрослых.
Фото: pixabay.co
Опубликовано:
854
Минздрав: летом травмируется каждый десятый ребенок
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter