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Минздрав: летом травмируется каждый десятый ребенок

Летом травмы получает каждый 10-й ребенок. Большинство – в результате несчастных случаев. Подробную информацию по этой теме предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения.


В ведомстве отметили, что лето – это «самый травмоопасный для детей период». Привели и статистику: «Летом травмируется каждый 10-й ребенок. 80% несчастных случаев происходит во время игр дома или на улице».

В Минздраве также перечислили самые распространенные несчастные случаи, которые приводят к детским травмам и даже летальным исходам. Список небольшой: ожоги, падения с высоты, утопления, отравления, поражения электрическим током и различные ДТП.

Что касается, причин, которые приводят к травмам детей, в министерстве заявили, что они типичны. Речь о неосторожном поведении ребенка дома и на улице, а также о недосмотре взрослых.

Фото: pixabay.co
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