Минздрав: китайская вакцина от коронавируса передана в регионы Беларуси

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Как отметили в ведомстве, основную часть вакцин в области развезли 9-10 сентября, так что все желающие могут привиться от COVID-19 китайской вакциной уже с понедельника.В Минздраве рассказали, сколько доз вакцины было развезено по областям. Вот цифры: Брестская область – около 150 тыс. доз вакцины, Витебская – около 125 тыс., Гомельская – около 155 тыс., Гродненская – 110 тыс., Минская – более 160 тыс., Могилевская – 110 тыс. В столицу же завезли около 200 тыс. доз китайской вакцины.