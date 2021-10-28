Минздрав Израиля утвердил схему въезда вакцинированных "Спутником V" иностранных туристов с 15 ноября

Пресс-служба министерства здравоохранения Израиля опубликовала 28 октября правила въезда в страну вакцинированных "Спутником V" иностранных путешественников с 15 ноября, передает ТАСС.
"Схема въезда: вакцинированные иностранные граждане, отвечающее перечисленным условиям, будут допускаться в страну. С 15 ноября 2021 года [допускаются] иностранцы, привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не ранее чем через 14 дней и не позднее полугода на момент завершения поездки [в Израиль] с момента второй прививки; вакцинированные бустерной дозой ["Спутника V"], у которых к моменту въезда в Израиль прошло 14 или более дней с момента вакцинации. Иностранцы, вакцинированные препаратом "Спутник V", должны будут получить положительный результат серологического теста в Израиле (должны будут находиться в изоляции до получения положительного результата)", – говорится в сообщении.
Вместе с тем для въезда в Израиль нужно заполнить декларации пассажира и предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, добавили в минздраве страны. Отмечается, что еще один ПЦР-тест должен быть сделан в аэропорту имени Бен-Гуриона вместе с серологическим исследованием.