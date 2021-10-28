Минздрав Израиля утвердил схему въезда вакцинированных "Спутником V" иностранных туристов с 15 ноября

– говорится в сообщении.Вместе с тем для въезда в Израиль нужно заполнить декларации пассажира и предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, добавили в минздраве страны. Отмечается, что еще один ПЦР-тест должен быть сделан в аэропорту имени Бен-Гуриона вместе с серологическим исследованием.