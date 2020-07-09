Минздрав исключил 12 стран из списка государств, где регистрируются случаи коронавируса

Министерство здравоохранения Беларуси на основании принятых критериев актуализировало Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции коронавируса нового типа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



По состоянию на 8 июля из списка были исключены еще 12 государств: Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Сан-Марино, Таиланд, Тунис.



Лица, приехавшие из этих стран, не обязаны проходить двухнедельную самоизоляцию со дня прибытия в Республику Беларусь.