SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 2.91
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Минздрав Франции прогнозирует рост числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие дни

Минздрав Франции прогнозирует рост числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие дни

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции будет расти в ближайшие дни. На это сегодня обратил внимание в интервью радиостанции France Inter глава минздрава страны Оливье Веран, пишет ТАСС.


– По нашим прогнозам, число выявленных случаев инфицирования будет расти в предстоящие дни. Январь станет очень тяжелым месяцем для наших больниц, и медперсонал это понимает, – отметил Оливье Веран.

31 декабря Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о рекордных 232 тыс. новых случаях заболевания COVID-19 во Франции. Эксперты считают, что это самый высокий суточный показатель в стране с начала распространения коронавируса.

– Сейчас перед нами стоят две большие угрозы – штамм "Омикрон", из-за которого перегружены палаты общей терапии, и штамм "Дельта", который приводит к росту числа пациентов в отделениях реанимации. Эти две угрозы требуют одного ответа – вакцинации и ревакцинации, а также соблюдения предписаний властей, касающихся, в частности, удаленной работы и запрета на большие собрания людей, – подчеркнул министр.

Во Франции, где проживает 65 491 тыс. человек, диагноз COVID-19 за все время был подтвержден 10 250 358 раз. Умерли 123 942 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов составило 8 146 786. В настоящий момент в стране болеют порядка 1 979 630 человек.

Полный курс вакцинации во Франции прошли примерно 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря минувшего года бустерную прививку сделали по меньшей мере 24,1 млн человек.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы