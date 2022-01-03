Минздрав Франции прогнозирует рост числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие дни

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции будет расти в ближайшие дни. На это сегодня обратил внимание в интервью радиостанции France Inter глава минздрава страны Оливье Веран, пишет ТАСС.
– По нашим прогнозам, число выявленных случаев инфицирования будет расти в предстоящие дни. Январь станет очень тяжелым месяцем для наших больниц, и медперсонал это понимает, – отметил Оливье Веран.
31 декабря Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о рекордных 232 тыс. новых случаях заболевания COVID-19 во Франции. Эксперты считают, что это самый высокий суточный показатель в стране с начала распространения коронавируса.
– Сейчас перед нами стоят две большие угрозы – штамм "Омикрон", из-за которого перегружены палаты общей терапии, и штамм "Дельта", который приводит к росту числа пациентов в отделениях реанимации. Эти две угрозы требуют одного ответа – вакцинации и ревакцинации, а также соблюдения предписаний властей, касающихся, в частности, удаленной работы и запрета на большие собрания людей, – подчеркнул министр.
Во Франции, где проживает 65 491 тыс. человек, диагноз COVID-19 за все время был подтвержден 10 250 358 раз. Умерли 123 942 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов составило 8 146 786. В настоящий момент в стране болеют порядка 1 979 630 человек.
Полный курс вакцинации во Франции прошли примерно 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря минувшего года бустерную прививку сделали по меньшей мере 24,1 млн человек.