Минздрав Франции прогнозирует рост числа случаев заражения COVID-19 в ближайшие дни

– отметил Оливье Веран.31 декабря Национальное агентство общественного здравоохранения сообщило о рекордных 232 тыс. новых случаях заболевания COVID-19 во Франции. Эксперты считают, что это самый высокий суточный показатель в стране с начала распространения коронавируса.– подчеркнул министр.Во Франции, где проживает 65 491 тыс. человек, диагноз COVID-19 за все время был подтвержден 10 250 358 раз. Умерли 123 942 человека, которые ранее получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов составило 8 146 786. В настоящий момент в стране болеют порядка 1 979 630 человек.Полный курс вакцинации во Франции прошли примерно 53 млн жителей. По состоянию на 30 декабря минувшего года бустерную прививку сделали по меньшей мере 24,1 млн человек.