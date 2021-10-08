SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Минздрав: более 1,7 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса нового типа

Минздрав: более 1,7 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса нового типа

В пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси проинформировали о том, что первую дозу вакцины против коронавируса нового типа получили свыше 2 378 000 белорусов, а полный курс вакцинации прошли более 1 726 000 человек. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.


В Брестском регионе полный курс вакцинации прошли более 210,7 тысячи человек, в Витебском – более 180,7 тысячи, в Гомельском – более 311,6 тысячи, в Гродненском – свыше 198,6 тысячи, в Минском – более 196,5 тысячи, в Могилевском – свыше 195,8 тысячи, в столице – более 381,4 тысячи.

Курс вакцинации от COVID-19 завершили более 50,5 тысячи сотрудников различных организаций и ведомств.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы