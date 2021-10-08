Минздрав: более 1,7 миллиона белорусов прошли полный курс вакцинации от коронавируса нового типа

В Брестском регионе полный курс вакцинации прошли более 210,7 тысячи человек, в Витебском – более 180,7 тысячи, в Гомельском – более 311,6 тысячи, в Гродненском – свыше 198,6 тысячи, в Минском – более 196,5 тысячи, в Могилевском – свыше 195,8 тысячи, в столице – более 381,4 тысячи.Курс вакцинации от COVID-19 завершили более 50,5 тысячи сотрудников различных организаций и ведомств.