Минздрав Беларуси разрешил вакцинацию детей против инфекции COVID-19 китайской вакциной

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Привить против COVID-19 можно будет детей в возрасте 12–17 лет. Для этого родителям или законным представителям необходимо подписать информированное согласие на вакцинацию.

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Вакцинацию можно будет пройти не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19 – в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей.

В настоящее время для вакцинирования предлагается инактивированная вакцина против инфекции COVID-19 (Verо Cell). Страна-производитель –Китайская Народная Республика.

Прививочная кампания детского населения против инфекции COVID-19 начнется 27 декабря этого года.