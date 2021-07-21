За нарушение законодательства об общественных объединениях Общественному объединению «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) Министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
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В пресс-службе пояснили, что «своим письмом БАЖ в адрес Министерства юстиции признало выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо».
В ведомстве добавили: «Согласно части третьей статьи 27 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», общественное объединение обязано письменно сообщить в регистрирующий орган об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении».
Что теперь? «В связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства, Министерством юстиции подано в Верховный Суд исковое заявление о ликвидации данного общественного объединения», – сообщили в пресс-службе Минюста.
Фото: pixabay.com
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Минюст вынес предупреждение БАЖ за нарушение законодательства
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