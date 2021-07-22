Минюст пояснил, почему лишены лицензий некоторые адвокаты

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Адвокат Антон Гашинский лишен лицензии в связи с систематическим (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушением требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством. Екатерина Желтонога – в связи с применением дисциплинарного взыскания в виде исключения из Минской городской коллегии адвокатов за систематическое нарушение указанных требований.Адвокаты Андрей Мочалов и Валерий Звягинцев лишены лицензий в связи с применением к ним дисциплинарных взысканий в виде исключения из Минской областной коллегии адвокатов за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката.Действие лицензий прекращено с 21 июля 2021 года.