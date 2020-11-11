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Минюст: некоторым политическим партиям вынесены предупреждения о нарушении законодательства

Министерство юстиции вынесло предупреждения некоторым политическим партиям, сообщает БЕЛТА


Министерство юстиции 7 и 8 октября направило политическим партиям письма о представлении информации и документов относительно персональной численности политической партии, численности организационных структур политической партии и количества состоящих в ней членов, а также информации об органах оргструктур политической партии.

Минюстом было предложено политическим партиям принять меры по переучету членов, а также по приведению деятельности своих организационных структур в соответствие с уставами этих политических партий. 

 – На сегодня ряд политических партий представили затребованную регистрирующим органом информацию. Некоторые же политические партии выполнить законное требование Министерства юстиции отказались, в связи с чем им вынесены письменные предупреждения, – проинформировали в пресс-службе.

Политические партии, отказавшиеся представлять информацию, предупреждены, что в случае неустранения нарушений законодательства в соответствии со ст. 29 Закона "О политических партиях" к ним могут быть применены иные, предусмотренные законодательством меры ответственности.

В республике зарегистрированы и осуществляют деятельность 15 политических партий.

Законодательством на Министерство юстиции возложены функции по контролю за соответствием деятельности политических партий Конституции Беларуси, Закону "О политических партиях", иным актам законодательства и их уставам.

Выполняя свои контрольные функции, должностные лица Министерства юстиции в пределах своих полномочий имеют право участвовать в мероприятиях, проводимых в уставных целях политическими партиями, их организационными структурами, запрашивать и получать информацию по вопросам уставной деятельности и численности политических партий, их организационных структур, знакомиться с их документами и решениями. 
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Фото: Александр СТАДУБ
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