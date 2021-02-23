Минюст назвал топ-5 имен для мальчиков в 2020 году

Самыми популярными мужскими именами в прошлом году были Максим, Михаил, Матвей, Александр и Артем. В Гомельской области в пятерку вошел Иван, в Бресте – Даниил, в Могилеве – Тимофей, а в Минске 361 новорожденного назвали Марком, 337 мальчиков получили имя Роман.В ведомстве уточнили: родители вправе выбрать для ребенка любое собственное имя, которое не противоречит нормам общественной морали, национальным традициям. Ребенку может быть дано не более двух собственных имен. При этом имя, указанное в записи акта о рождении первым, считается основным.Вместе с тем в последние годы родители часто обращаются к редким и необычным, а также старинным именам. В числе имен, которыми мамы и папы называли своих сыновей, были и Азарий, Алфей, Айхан, Витовт, Варфоломей, Вильгельм, Гегам, Диас, Джастин, Ивар, Ионафан, Керемалы, Клеменс, Маркаллий, Мекан, Мухаммадзиё, Найтан, Нейтан, Ной, Никей, Оскар, Пересвет, Сами, Светомир, Севастиан, Спиридон, Соломон, Угур, Тамерлан, Тамир, Туран, Тэйлор, Ратибор, Рувим, Хуссейн, Юмус, Янис.Называли и двойными именами: Дмитрий-Джеймс, Лев Григорий, Марк Аврелий, Никита Майкл, Филипп Лев.В Минюсте добавили, что в Беларуси на сотню девочек рождается 108 мальчиков.