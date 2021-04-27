Минтруда: в прошлом году удалось добиться снижения производственного травматизма

Об этом сегодня рассказал заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов во время пресс-конференции в пресс-центре Дома прессы. Мероприятие приурочено к Всемирному дню охраны труда.
Так, смертельный производственный травматизм сократился, правда, пока ненамного: 141 погибший в 2019 году и 139 – в 2020-м. Зато общий травматизм снизился на 7,5 процента. В 2019 году общие травмы на производстве получили 2042 человека, в 2020-м – 1889 человек.
Кроме того, прошлый год стал годом безопасного труда в сельском хозяйстве. В результате мероприятий, связанных с безопасностью при проведении посевных и уборочных работ, на 20 процентов сократилось количество погибших на производстве в сельском хозяйстве.
Первый заместитель директора Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Александр Семич привел более подробную статистику травматизма. Специалист уточнил: снижение общего травматизма достигнуто во всех областях страны и в Минске, за исключением Минской области. В тройке самых травмоопасных отраслей – сельское хозяйство, лесоводство и строительство. Самые же травмоопасные профессии – водитель, слесарь, животновод, подсобный рабочий и тракторист.
Причем основная причина травмирования и гибели водителей и трактористов – нарушение требований безопасности при выполнении ремонтных работ и обслуживания автомобилей и тракторов.
Чаще всего несчастные случаи на производстве происходят из-за нарушения требований охраны труда самими работниками, невыполнения руководителями и специалистами своих обязанностей по вопросам охраны труда, а также недостатков в организации рабочих мест.
Чаще травмируются мужчины (в восьми из десяти случаев), треть травмированных – от 51 до 60 лет. А вот гибнут чаще работники, чей стаж в данном виде работ не превышает пяти лет. Каждый пятый погибший имел стаж и вовсе менее одного года.
Фото: архив БЕЛТА
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Минтруда: в прошлом году удалось добиться снижения производственного травматизма
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