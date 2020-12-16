Об этом на круглом столе в редакции «СБ. Беларусь сегодня», посвященном теме трудовых ресурсов и вопросам занятости, заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович:
– Если сравнивать уровень безработицы в Беларуси с европейскими странами и высокоразвитыми мировыми лидерами – он самый низкий. Согласно последним данным, уровень безработицы в Европейском союзе составляет 7,5 процента, в США – 7,9 процента. У соседей ситуация такая: в Литве – 9,8 процента, в Украине – почти 10 процентов. То есть те меры, которые государство приняло по поддержке предприятий и населения в период пандемии, сыграли свою роль.
Он также напомнил, что для сохранения трудовых коллективов государство поддержало определенный уровень доходов работающих, вынужденных перейти в режим неполной занятости. Более 250 организаций воспользовались мерами, предусмотренными Указом Президента № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан»: доплату до минимальной заработной платы получили более 20 тысяч человек. Средний размер субсидии на 1 человека составил 160 рублей с учетом доплаты на обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты.
– Кроме этого, в стране реализуется подпрограмма содействия занятости до 2020 года: государственная служба занятости во всех регионах оказывает гражданам поддержку. Люди находят новую работу, направляются на переобучение, все это также сыграло роль в поддержании стабильности, которая сложилась на рынке труда и позволила не допустить всплеска безработицы, который мы отмечаем в других странах, – отметил Андрей Лобович.
Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты «СБ. Беларусь сегодня».
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Минтруда: уровень безработицы в Беларуси – один из самых низких
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Фото: Алексей МАТЮШ