Минтруда: уровень безработицы в Беларуси – один из самых низких

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Он также напомнил, что для сохранения трудовых коллективов государство поддержало определенный уровень доходов работающих, вынужденных перейти в режим неполной занятости. Более 250 организаций воспользовались мерами, предусмотренными Указом Президента № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан»: доплату до минимальной заработной платы получили более 20 тысяч человек. Средний размер субсидии на 1 человека составил 160 рублей с учетом доплаты на обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты.– отметил Андрей Лобович.Полный текст круглого стола будет опубликован на портале sb.by и в завтрашнем номере газеты «СБ. Беларусь сегодня».