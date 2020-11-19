С 1 января следующего года базовая ставка для бюджетных организаций будет равна BYN 195, сообщает БЕЛТА.
Это отражено в постановлении Совета Министров от 18 ноября 2020 года № 659 "Об установлении размера базовой ставки".
Таким образом, ожидается увеличение заработных плат в бюджетных организациях. По сравнению с 2020 годом базовая ставка вырастет на BYN 10 (5,4%).
– Такой размер установлен с учетом прогноза основных параметров социально-экономического развития Беларуси. Базовая ставка является главным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, сотрудники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Данная мера затронет более BYN 830 тыс. бюджетников.
За январь – сентябрь 2020 года темп роста номинальной начисленной зарплаты работников бюджетных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 119,8%, реальный темп роста – BYN 113,9%. Помимо этого, в нынешнем году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпами роста зарплаты в целом по республике.
Фото: БЕЛТА
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Минтруда: с 1 января 2021 года вырастет зарплата в бюджетных организациях
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