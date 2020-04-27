Минтруда: родителям детей-контактов за время на больничном будут выплачивать 100% среднедневного заработка

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало Указ Президента от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики» в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Пунктом 15 указа предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов.

Назначаться данное пособие будет в порядке, установленном Правительством для назначения пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет).

«Таким образом, лицам, на которых распространяется государственное социальное страхование и за них, а также ими самими в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного ФСЗН на социальное страхование, осуществляющим уход за ребенком до 10 лет, посещающим учреждение дошкольного или общего среднего образования, если этот ребенок относится к контактам первого или второго уровня при наличии одного или нескольких респираторных симптомов, будут выдаваться листки нетрудоспособности и выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности», — отметили в Минтруда.

Период пребывания на листке нетрудоспособности в данном случае – до 14 календарных дней, размер оплаты – 100% среднедневного заработка с первого дня пребывания на листке нетрудоспособности.

В ведомстве отметили, что ранее лицу, осуществляющему уход за таким ребенком, на срок его пребывания в самоизоляции устанавливалась временная нетрудоспособность и выдавалась соответствующая справка, которая служила документом, подтверждающим освобождение от работы, но не подлежала оплате.

Указ вступил в силу 25 апреля. Действие пункта 15 определено до особого решения Главы государства.