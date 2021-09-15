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Минтруда расскажет о своих организациях через отраслевую эстафету

Министерство труда и социальной защиты запускает отраслевую эстафету "Единство в наших сердцах", чтобы рассказать о деятельности организаций ведомства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу учреждения.  


Помощь будет предложена тем людям, которые в силу разных причин не могут о себе позаботиться: инвалидам, детям, пожилым. В День народного единства, 17 сентября, Минтруда и соцзащиты запустит отраслевую эстафету и расскажет о работе их социальных учреждений. Это направлено на улучшение качества соцобслуживания и уровня жизни людей. 

Посетители социальных учреждений с помощью видеороликов расскажут об услугах, которые они получают в территориальных центрах, о жизни в домах-интернатах. 

Отраслевая эстафета "Единство в наших сердцах" пройдет с 17 сентября по 4 ноября. Первыми о своей деятельности расскажут организации Витебской области.

Видеоролики будут доступны к просмотру на сайтах и в аккаунтах министерства, комитетов по труду, занятости и социальной защите в соцсетях, в подведомственных организациях.

Фото: БЕЛТА
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