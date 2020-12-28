Минтруда планирует расширить сеть соццентров для оказания услуг семьям с детьми

, – сказала Ирина Костевич.Она обратила внимание, что в следующем году Минтруда расширит перечень бесплатных социальных услуг для семей с детьми-инвалидами. Решен вопрос по дополнительной выплате многодетным семьям адресной социальной помощи в связи со снижением дохода при рождении ребенка., – пояснила министр. Она добавила, что с Министерством образования планируется проработать возможность освобождения от платы за обучение одного из родителей при рождении ребенка в студенческой семье.Ирина Костевич коснулась вопроса формирования у нанимателей дружелюбного отношения к работникам, у которых есть семейные обязанности., – добавила она.На встрече с министром труда жители Барановичей и района интересовались перспективами досрочного использования семейного капитала, возможностями дифференцированной оплаты отпуска по уходу за ребенком, предоставления льгот на транспортный налог, а также повышения престижа многодетной семьи.