Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах

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и носит иллюстративный характер

22 декабря новогодний праздник организовали для воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. А на следующий день утренники с подарками радовали ребят в Городищенском и Речицком домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.– пояснили в Минтруда и соцзащиты.От имени работников системы и от себя лично ребят поздравила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич:– поздравила ребят Ирина Костевич.