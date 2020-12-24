Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" прошла в учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА и носит иллюстративный характер
22 декабря новогодний праздник организовали для воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. А на следующий день утренники с подарками радовали ребят в Городищенском и Речицком домах-интернатах для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
– Праздничные мероприятия пройдут во всех домах-интернатах. Конечно, с подарками. Для комфорта ребят министерство передало в учреждения необходимые вещи и оборудование, – пояснили в Минтруда и соцзащиты.
От имени работников системы и от себя лично ребят поздравила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич:
– Наступает самый долгожданный и веселый зимний праздник. Несмотря на появление злого волшебника в виде коронавируса, Новый год уже на пороге: чувствуется запах ели, блестит мишура, сверкают разноцветные гирлянды. А Дед Мороз уже в пути, спешит исполнить пожелания ребят и вручить им подарки, в том числе и от нас. Пусть он исполнит все ваши сокровенные желания, пусть в наступающем году произойдет то самое чудо, о котором вы мечтаете, – поздравила ребят Ирина Костевич.
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Минтруда организовало новогодние праздники в детских домах-интернатах
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