Минтруда: на выплату пенсий в 2022 году направят BYN 16,1 млрд

Главой государства подписан Закон "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год". Бюджет сформирован с профицитом в сумме BYN 347,1 млн по средствам профессионального пенсионного страхования. Об этом сообщается на сайте
Министерства труда и социальной защиты.
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Доходная часть бюджета фонда составит BYN 21,4 млрд. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года – 109,5%.
– Главным источником доходов бюджета фонда будут взносы на государственное социальное страхование, которые занимают порядка 90%, или BYN 19,4 млрд, в том числе BYN 228 млн – взносы на профессиональное пенсионное страхование, – пояснили в ведомстве. – Также из республиканского бюджета будут выделены субвенции в размере BYN 1,7 млрд (в том числе для обеспечения сбалансированности бюджета BYN 423,8 млн, или 2% от общей суммы доходов).
Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме BYN 21,1 млрд, темп роста по отношению к прошлому году – 109,6%.
Ожидается, что основную часть бюджета фонда в 2022 году – порядка 76% – направят на финансирование пенсий (включая расходы по их выплате), а это BYN 16,1 млрд.
Финансирование выплат всех видов пособий составит BYN 4,7 млрд, в том числе на выплату пособий семей, воспитывающих детей, – BYN 2,7 млрд.
Также уточняется, что на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения планируется направить BYN 42,9 млн, на санаторно-курортное лечение и оздоровление – BYN 48,4 млн.