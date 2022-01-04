Минтруда: на выплату пенсий в 2022 году направят BYN 16,1 млрд

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Доходная часть бюджета фонда составит BYN 21,4 млрд. Темп роста по отношению к ожидаемому исполнению текущего года – 109,5%., – пояснили в ведомстве.Расходная часть бюджета фонда запланирована в сумме BYN 21,1 млрд, темп роста по отношению к прошлому году – 109,6%.Ожидается, что основную часть бюджета фонда в 2022 году – порядка 76% – направят на финансирование пенсий (включая расходы по их выплате), а это BYN 16,1 млрд.Финансирование выплат всех видов пособий составит BYN 4,7 млрд, в том числе на выплату пособий семей, воспитывающих детей, – BYN 2,7 млрд.Также уточняется, что на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения планируется направить BYN 42,9 млн, на санаторно-курортное лечение и оздоровление – BYN 48,4 млн.