Минтруда: минимальная зарплата и установленные от базовой величины доходы за октябрь индексируются

В ведомстве объяснили, что индексация доходов производится в связи с инфляцией, которую вызывает рост цен на потребительские товары и услуги. Она представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).По сведениям Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь к августу текущего года (месяцу пересмотра базовой ставки и бюджета прожиточного минимума) не превысил пятипроцентного порога и составил 102,2%. Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за октябрь не подлежат.Отмечается, что денежные доходы, установленные от базовой величины, за октябрь 2021 года индексируются на такой же процент, как и за сентябрь - 6,3 %. Норматив индексации за октябрь составляет 288,01 рублей. Если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит 18,14 рублей, если ниже - 6,3% от фактического их значения.Аналогичным образом проводится индексация минимальной заработной платы (МЗП): за октябрь она индексируется на такой же процент, как и за сентябрь 2021 года - на 6,3%, и по нормативу, действующему на момент индексации. То есть размер минимальной заработной платы за октябрь - 418,14 рублей. Часовая минимальная зарплата изменяется нанимателем при изменении размера месячной МЗП, в том числе в связи с индексацией.Обратим внимание, что населению, которое получает доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).