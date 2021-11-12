Минтруда: минимальная зарплата и установленные от базовой величины доходы за октябрь индексируются

За октябрь 2021-го в Беларуси индексируются денежные доходы населения, установленные от базовой величины, и минимальная заработная плата. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.
В ведомстве объяснили, что индексация доходов производится в связи с инфляцией, которую вызывает рост цен на потребительские товары и услуги. Она представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников для частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Индексация производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).
По сведениям Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за октябрь к августу текущего года (месяцу пересмотра базовой ставки и бюджета прожиточного минимума) не превысил пятипроцентного порога и составил 102,2%. Поэтому денежные доходы, установленные от данных социальных нормативов, индексации за октябрь не подлежат.
Отмечается, что денежные доходы, установленные от базовой величины, за октябрь 2021 года индексируются на такой же процент, как и за сентябрь - 6,3 %. Норматив индексации за октябрь составляет 288,01 рублей. Если размер денежных доходов выше указанного норматива, сумма индексации составит 18,14 рублей, если ниже - 6,3% от фактического их значения.
Аналогичным образом проводится индексация минимальной заработной платы (МЗП): за октябрь она индексируется на такой же процент, как и за сентябрь 2021 года - на 6,3%, и по нормативу, действующему на момент индексации. То есть размер минимальной заработной платы за октябрь - 418,14 рублей. Часовая минимальная зарплата изменяется нанимателем при изменении размера месячной МЗП, в том числе в связи с индексацией.
Обратим внимание, что населению, которое получает доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).