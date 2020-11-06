Минтруда и соцзащиты: средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит 499,7 рубля

С 1 декабря в Беларуси будут перерассчитаны все трудовые пенсии. Это предусмотрено Указом Президента № 409 "О повышении пенсий", пишет БЕЛТА.
Речь идет о пенсиях по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
"Перерасчет будет произведен путем корректировки фактического заработка пенсионера исходя из средней зарплаты, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, с повышением ее величины на 6%. Таким образом, на 6% увеличится основной размер трудовой пенсии", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Размер увеличения суммы у каждого пенсионера будет свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии.
В Беларуси к пенсиям установлены доплаты людям старше 75 лет - 48,4 рубля (здесь и далее суммы указаны с 1 ноября), старше 80 лет - 64,53 рубля; надбавки на уход инвалидам I группы - 64,53 рубля, лицам старше 80 лет - 32,27 рубля; повышения Героям Беларуси, Героям Советского Союза, инвалидам и участникам войны, почетным донорам и некоторым другим категориям граждан - от 25,81 рубля до 322,65 рубля. В этом году перечисленные выплаты увеличивались в феврале, мае, августе и ноябре согласно росту бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
С учетом надбавок средний размер пенсии по возрасту составит за декабрь 499,7 рубля и увеличится на 5,5% по сравнению с ноябрем 2020 года (473,5 рубля), на 12,1% - по сравнению с декабрем 2019 года (445,9 рубля).
Пенсии в декабре поднимут для более чем 2,4 миллиона пенсионеров.
"На выплаты пенсий в 2020 году будет направлено более 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчет по данному Указу 64,7 млн рублей", - добавили в Минтруда.
Это второй перерасчет трудовых пенсий в текущем году. Предыдущий был произведен в июле. Трудовые пенсии по возрасту увеличились в среднем на 5,7%.
Фото: архив БЕЛТА
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Минтруда и соцзащиты: средний размер пенсий по возрасту за декабрь составит 499,7 рубля
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