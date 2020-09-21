Минтруда и соцзащиты: пособия в Беларуси выплачиваются на более чем 460 тысяч детей

Наиболее заметная прямая финансовая поддержка оказывается семьям с детьми до трех лет. В структуре расходов государственного бюджета пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составляет около 60% от всех выплат на пособия. Такое пособие получают почти 270 тысяч детей.Пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет назначается всем лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет, независимо от занятости, доходов, уплаты страховых взносов. Размер пособия составляет:- по уходу за первым ребенком – 35 процентов среднего заработка по стране (с 1 августа 2020 года это 427 рублей);- по уходу за вторым и последующими детьми – 40 процентов среднего заработка по стране (488 рублей).Размеры единовременных пособий также значительны: при рождении первого ребенка единовременная выплата составляет 10 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ) (2561 рубль), при рождении второго и последующих детей – 14 БПМ (3585 рублей).В Министерстве труда и социальной защиты обратили внимание, что если суммировать единовременные пособия и пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, то выйдет, что в среднем в первые 12 месяцев на одного ребенка ежемесячно выходит 660 рублей, на двух детей – почти 940 рублей (с учетом пособия на детей от трех до 18 лет в период воспитания ребенка до трех лет).