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Минтруда: денежные доходы населения за ноябрь индексируются на 5,2%

В Беларуси за ноябрь индексируются минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения, установленные от базовой величины и базовой ставки, передает БЕЛТА.


Напомним, что в соответствии с Законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

Согласно данным Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за ноябрь к октябрю составил 100,7%, к январю – 105,2%. Так как пятипроцентный порог превышен, денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, подлежат индексации за ноябрь на 5,2%.

Как отметили в ведомстве, денежные доходы населения за ноябрь текущего года индексируются в пределах 258 рублей 11 копеек. Кроме того, индексации подлежит размер месячной минимальной заработной платы, установленный с 1 января 2020 года постановлением Совета Министров № 582. За ноябрь текущего года с учетом индексации он составил 388 рублей 42 копейки.

Также в Минтруда напомнили, что бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября 2020 года, а в связи с этим денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за ноябрь текущего года не подлежат.

Сообщается, что населению, которое получает доходы на территории нашей страны из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Фото: БЕЛТА
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