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Минтруда: денежные доходы населения за декабрь индексируются на 5,2%

В Беларуси за декабрь индексируются денежные доходы населения, установленные от базовой величины и базовой ставки. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты.


Отмечается, что в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции" индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией. Она производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов). Индексации подлежат: заработная плата и выплаты, осуществляемые на основе среднего заработка, пособия по безработице, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт, стипендии клиническим ординаторам, стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите гор-, райисполкома.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за декабрь к ноябрю 2020-го составил 101,2%. Он не превысил пятипроцентного порога к ноябрю 2020 года – месяцу предыдущей индексации. Поэтому для индексации денежных доходов, установленных от базовой величины и базовой ставки, за декабрь применяется такой же процент, как и за ноябрь, – 5,2%.

При этом надо понимать, что норматив индексации установлен в размере 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (258,11 рублей). Поэтому сумма индексации денежных доходов при их размере не менее указанного норматива составит 13,42 рубля. Если размер денежных доходов ниже указанного норматива, то сумма индексации составит 5,2% от их фактического значения.

Размер минимальной заработной платы за декабрь составил 388,42 рубля (с учетом индексации, проведенной за ноябрь).
Также, поскольку бюджет прожиточного минимума пересмотрен с 1 ноября 2020 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за декабрь не подлежат.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещаются потери от инфляции по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Фото: БЕЛТА
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