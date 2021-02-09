Минтруда: 2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике

В Беларуси 2021-й станет Годом безопасного труда в энергетике. В рамках этого будут проведены недели нулевого травматизма, конкурсы среди специалистов по охране труда, также планируются показы социальных роликов для населения, передает БЕЛТА.
– Одна из задач государственной программы "Рынок труда и содействие занятости" на 2021–2025 годы – улучшение условий и охраны труда. Для ее выполнения будет проведен Год безопасного труда в энергетике. Запланированы мероприятия с участием органов государственного управления, профсоюзов и организаций, – рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Перед работниками стоит задача изучить состояние охраны труда, ситуацию с производственным травматизмом в организациях Минэнерго ("Белэнерго", "Белтопгаз", филиалы Госэнергонадзора и т. д.) по итогам прошедшего года и на отраслевом уровне скорректировать управление системой охраны труда.
Кроме того, планируются плановые и внеочередные проверки знаний об охране труда руководителей и специалистов, в особенности в тех организациях, где происходили несчастные случаи с тяжелыми последствиями и где установлена вина в произошедшем руководителей и должностных лиц.
– Планируем проводить дни и даже недели охраны труда. Также в организациях Минэнерго состоятся месячники безопасного труда и мероприятия недели нулевого травматизма, смотры-конкурсы на лучшую организацию работы по охране труда. Будет задействована социальная реклама, например, сняты видеоролики по вопросам электро-, теплобезопасности и безопасности при пользовании газом в быту, – отметили в Минтруда.
По итогам расследования каждого несчастного случая будут проводиться семинары-совещания в тех организациях, где случилось ЧП.
В организациях Минэнерго, филиалах и на участках наладят систему контроля, учета рабочего времени и трезвости (с предсменным медосмотром и освидетельствованием), скорректируют систему накопительного учета нарушений требований по охране труда и пожарной безопасности.
Вместе с тем будет производиться сокращение рабочие места с вредными и опасными условиями труда. Больше внимания будет уделено безопасности производственных помещений и участков. Ответственных работников станут направлять на повышение квалификации и переподготовку по охране труда.
Фото: БЕЛТА
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Минтруда: 2021-й объявлен Годом безопасного труда в энергетике
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