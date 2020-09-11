Представители транспортных ведомств Беларуси и России обсудили вопросы грузоперевозок между странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского Минтранса.
"Данная тема обсуждалась во время видеоконференции с участием статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева и первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Ляхновича. В частности говорилось о возможности увеличения объемов перевозок белорусских грузов через порты России", - отметили в пресс-службе.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в увеличении объемов перевозки грузов между двумя странами и транзита по их территории, а также обсудили их номенклатуру. "Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время дополнительных консультаций в целях скорейшей реализации намеченных планов", - добавили в Минтрансе РФ.
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Минтрансы Беларуси и России обсудили увеличение перевозок белорусских грузов через порты России
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Фото: Виталий ГИЛЬ