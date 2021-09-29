Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Минтранс выразил соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ

Минтранс выразил соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ

Министерство транспорта и коммуникаций выразило соболезнование родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, который погиб при исполнении служебного долга, передает БЕЛТА.


Агентство привело текст соболезнования: «Глубоко скорбим о невосполнимой утрате сотрудника органов государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Разделяем горечь и боль тяжелой утраты с родственниками, близкими, друзьями и коллегами».

О шокирующем происшествии, случившемся в Минске 28 сентября, можно почитать, перейдя по этой ссылке

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы