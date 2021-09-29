Минтранс выразил соболезнование родным погибшего сотрудника КГБ

Министерство транспорта и коммуникаций выразило соболезнование родным, близким и сослуживцам сотрудника Комитета государственной безопасности, который погиб при исполнении служебного долга, передает БЕЛТА.
Агентство привело текст соболезнования: «Глубоко скорбим о невосполнимой утрате сотрудника органов государственной безопасности, погибшего при исполнении служебного долга. Разделяем горечь и боль тяжелой утраты с родственниками, близкими, друзьями и коллегами».
О шокирующем происшествии, случившемся в Минске 28 сентября, можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Фото: архив БЕЛТА