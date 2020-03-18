Минтранс установил, где будут питаться, заправляться и отдыхать водители транзитных фур

Такие меры направлены на предотвращение завоза в нашу страну и распространения в Беларуси случаев инфекции, вызванной коронавирусом.

— В соответствии с решением межведомственной рабочей группы Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Республики Беларусь, — рассказали в Минтрансе.

Именно эти точки следует использовать водителям международных перевозчиков при транзитном проезде по территории Беларуси. Следить за выполнением поручения будет, начиная с 00.00 19 марта 2020 года, транспортная инспекция Минтранса.