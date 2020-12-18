Министр транспорта и коммуникаций Сергей Дубина во время посещения УП "Белтехосмотр" заявил, что необходимо совершенствовать систему гостехосмотра, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтранса.
– Государственный технический осмотр транспортных средств – это одна из мер, позволяющих обеспечить безопасность дорожного движения. "Белтехосмотр" – ведущее предприятие республики с филиалами по всей стране, которое проводит гостехосмотр на собственных диагностических станциях. Вместе с тем сегодня стоит задача по совершенствованию данной системы в части развития технологического процесса, подготовки и повышения квалификации специалистов, усиления нормотворческой деятельности, – отметил Сергей Дубина.
Кроме того, замминистра добавил, что данную работу необходимо направить на анализ системы диагностирования технического состояния транспорта.
Директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский проинформировал о перспективах предприятия.
– В первую очередь, мы работаем над поэтапной цифровизацией технического процесса и административных процедур. Также прорабатывается вопрос об изменении структуры предприятия и расширения комплекса услуг, – подчеркнул он.
Вместе с тем директор подчеркнул, что в настоящий момент готовится концепция научно-исследовательской работы, которая определит основные этапы развития предприятия на 2021–2025 годы.
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Минтранс рассказал о необходимости совершенствования системы гостехосмотра
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