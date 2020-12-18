Минтранс рассказал о необходимости совершенствования системы гостехосмотра

– отметил Сергей Дубина.Кроме того, замминистра добавил, что данную работу необходимо направить на анализ системы диагностирования технического состояния транспорта.Директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский проинформировал о перспективах предприятия.– подчеркнул он.Вместе с тем директор подчеркнул, что в настоящий момент готовится концепция научно-исследовательской работы, которая определит основные этапы развития предприятия на 2021–2025 годы.