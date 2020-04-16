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Минтранс призывает граждан сообщать о нарушениях водителями правил транзита по Беларуси

Минтранс совместно с МВД призывает граждан сообщать о нарушениях водителями правил транзита по Беларуси, передает БЕЛТА.

Требования введены постановлением Совмина от 25 марта 2020 года № 171 на фоне ситуации с COVID-19.

В них прописано, что водители, выполняющие транзитные перевозки грузов через Беларусь, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки транспортных средств. Транзитные перевозчики во время остановки не должны покидать территорию этих пунктов.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию.

Кроме того, водители должны иметь средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки) и использовать их при выходе из транспортного средства. После завершения перевозки грузов они обязаны соблюдать установленные законодательством требования по самоизоляции до начала следующего рейса либо в течение 14 календарных дней.

На сегодня за неисполнение водителями требований постановления Совмина Транспортной инспекцией начат административный процесс по 41 факту нарушений, шесть водителей привлечены к административной ответственности, по 41 факту были вызваны сотрудники таможенных органов и ГАИ.

Нарушителям в соответствии со ст. 23.4 КоАП грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ — Br 27) или административный арест.

Граждане могут сообщить о фактах нарушений водителями-международниками требований, предъявляемых к транзитным перевозчикам, в ГАИ по телефону 102, а также в Транспортную инспекцию по номеру 8 (017) 286-76-96.

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