Минтранс Беларуси ждет ответа Росавиации касательно возобновления авиасообщения

, – проинформировали в пресс-службе ведомства.В Министерстве транспорта и коммуникаций пока не называют возможную дату возобновления полетов, так как договоренность с российской стороной еще не достигнута., – заверили в Минтрансе.Как сообщалось, Россия решила возобновить международное авиасообщение с 1 августа, которое было закрыто с 27 марта из-за распространения COVID-19. В первую очередь будут возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.