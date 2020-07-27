Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси ждет ответа от Росавиации касательно возобновления авиасообщения между Беларусью и Россией, пишет БЕЛТА.
"Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций были проведены консультации с Росавиацией, а также направлено письмо в Росавиацию с предложением о взаимном возобновлении авиасообщения. Но на данный момент российская сторона нам еще не ответила", – проинформировали в пресс-службе ведомства.
В Министерстве транспорта и коммуникаций пока не называют возможную дату возобновления полетов, так как договоренность с российской стороной еще не достигнута. "Но мы со своей стороны готовы к открытию авиасообщения между нашими странами", – заверили в Минтрансе.
Как сообщалось, Россия решила возобновить международное авиасообщение с 1 августа, которое было закрыто с 27 марта из-за распространения COVID-19. В первую очередь будут возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
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Минтранс Беларуси ждет ответа Росавиации касательно возобновления авиасообщения
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК