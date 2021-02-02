Министерство связи и информатизации планирует выпустить в обращение 8 февраля почтовый блок "Народные писатели Беларуси", сообщается на сайте РУП "Белпочта".
Почтовый блок посвящен народным писателям Кондрату Крапиве, удостоенного звания в 1956 году, Ивану Мележу и Ивану Шамякину, получившим звание в 1972 году.
Блок, содержащий три марки, изготавливался в Бобруйской укрупненной типографии им. А.Т. Непогодина. Номинал каждой марки – N (соответствует тарифу на пересылку международной простой почтовой карточки неприоритетной).
Ожидается, что 8 февраля, в день выпуска почтового блока в обращение, на Главпочтамте столицы Беларуси состоится специальное гашение на конверте "Первый день".
Фото: РУП "Белпочта"
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Минсвязи выпустит в обращение почтовый блок "Народные писатели Беларуси"
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