Минсвязи выпустит марку "РНПЦ "Кардиология"

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Марка печаталась в РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина". Ее номинал "А" соответствует тарифу на пересылку простого письма массой до 20 г включительно в пределах Беларуси.Республиканский научно-практический центр "Кардиология" – это ведущее лечебное и научное учреждение по оказанию кардиологической и кардиохирургической помощи в Беларуси. Он был образован в 1977 году как Белорусский научно-исследовательский институт кардиологии. Удостоен престижных наград международного уровня за значительный вклад в развитие кардиологии и трансплантологии, за разработку и использование современных медицинских технологий и методов диагностики и лечения.В основе марки и спецштемпеля – логотип РНПЦ "Кардиология", в сотрудничестве с которым и подготовлен данный проект. Цвет мастики – красный.В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".