Министерство связи и информатизации выпускает сегодня в обращение две почтовые марки из серии "Машиностроение Беларуси". Такая информация размещена на сайте ведомства.
Данный проект подготовлен вместе с ОАО "Минский тракторный завод" и учреждением "Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов". Для марок были использованы фотографии Анатолия Горельчика, Владимира Лупейко, дизайн Евгении Бедоник.
На почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте первого дня.
Фото: mpt.gov.by
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Минсвязи выпускает почтовые марки из серии "Машиностроение Беларуси"
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