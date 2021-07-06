Министерство связи и информатизации сегодня выпускает в обращение четыре почтовые марки из серии "Праздники и обряды белорусов". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Фото: mpt.gov.by
В Минсвязи отметили, что данный проект реализован вместе с Белорусским государственным университетом культуры и искусств. К выпуску также подготовлены красочные карточки для картмаксимумов.
Художником почтовых марок, карточек, спецштемпеля и конверта "Первый день" выступил Виктор Чайчук, за дизайн отвечал Евгений Бедоник.
На марках изображены зимние Колядки, христианский праздник Пасха, Купалье и Богач – праздник урожая, который отмечали в день осеннего равноденствия.
В пресс-службе ведомства также рассказали, что к почтовой марке "Купалье" применяется технология дополненной реальности: когда на изображение наводишь камеру телефона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS, появляется специально созданный сценарий.
В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи № 26 Витебска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".
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Минсвязи выпускает марки из серии "Праздники и обряды белорусов"
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